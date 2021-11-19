Генсек НАТО пригрозил размещением ядерного оружия США в Восточной Европе

Американские ракеты могут появиться в Восточной Европе. Размещением ядерных вооружений НАТО в регионе пригрозил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Берлина на конференции «НАТО Talk 2021». По заявлению Столтенберга, которое передает ТАСС, такой исход событий возможен, если Германия откажется принимать американские ядерные силы у себя.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — заявил Столтенберг.