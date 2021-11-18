Лавров назвал ключевое условие для встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия примет участие в переговорах «нормандской четверки» только после того, как Украина исполнит обязательства, взятые на себя по Минским соглашениям. Такое заявление Лавров сделал на заседании расширенной коллегии министерства иностранных дел, передает RT.

«Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено», — поставил условие Лавров.

Главное требование, к которому Киев обязывают подписанные им соглашения — это особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статус Донбасса должен быть прописан в Конституции Украины, подчеркивает Лавров. Кроме того, Киев должен выполнить условия по амнистии гражданам, проживающим в Донбассе, и провести там выборы под контролем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как только Украина предпримет эти меры, она сможет восстановить контроль над всей границей с Россией, отметил министр.

Последний раз «нормандская четверка» — контактная группа в составе представителей Германии, России, Украины и Франции по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе — собиралась в декабре 2019 года. С тех пор лидеры глав государств не встречались в этом формате, а украинская сторона регулярно пытается пересмотреть план по выполнению соглашений.