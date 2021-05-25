Названа дата переговоров политических советников «нормандской четверки»

В Киеве назвали дату переговоров политических советников «нормандской четверки» в формате видеоконференции. Они состоятся 26 мая, передает «Интерфакс — Украина».

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«Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры», — рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Украину будет представлять глава офиса президента Андрей Ермак.

19 мая стало известно, что Украина представила «нормандской четверке» новый план урегулирования конфликта в Донбассе. Это первое документальное оформление позиции Киева по изменению Минских соглашений.

В частности, Украина настаивает, чтобы полный контроль над границей с Россией был восстановлен до выборов местной власти на неподконтрольных территориях. Киев также предлагает, чтобы до выборов порядок поддерживали совместные патрули Национальной гвардии Украины и украинские граждане из неподконтрольных территорий.