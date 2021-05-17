Названа новая дата переговоров по Донбассу

Киев назвал новые даты переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

18 мая пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, а также гуманитарной и экономической группы, заявили в пресс-службе украинской делегации. 19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций.

Повестка включает имплементацию минских соглашений и итогов парижского саммита «нормандской четверки», возобновление работы пунктов въезда-выезда и открытие новых КПВВ в районе населенных пунктов Золотое и Счастье, а также обмен удерживаемыми лицами.

Ранее представитель Украины в ТКГ назвал маловероятной встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.