На Украине сочли маловероятной встречу Путина и Зеленского

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш заявил, что считает встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского маловероятной. Свои мнением он поделился в эфире «24 канала».

Гармаш предположил, что Путин не пойдет на встречу с Зеленским, если там будут говорить о Крыме и Донбассе. «Мы в любом случае будем говорить о Донбассе», — заявил журналист. По его словам, молчание Зеленского о Донбассе и Крыме на встрече будет значить, что президент Украины признает Донбасс внутригосударственной, а не внешней проблемой.

Журналист также заявил, что «разговоры об этой встрече, политические торги, манипуляции, опять же, в какой-то степени связаны с переговорами Путина и [президента США Джо] Байдена».

Ранее, 20 апреля, Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент России посоветовал Киеву вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, но согласился принять украинского лидера в Москве.

Киев называл в качестве возможного места встречи Ватикан и Швейцарию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не осведомлен о готовности российского президента встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.