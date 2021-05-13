Киев раскрыл ожидания от встречи Зеленского с Путиным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл ожидания Киева от потенциальной встречи между Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РБК — Украина».

По словам Ермака, планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки».

«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», — добавил он.

20 апреля Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент России посоветовал Киеву вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, но согласился принять украинского лидера в Москве.

Киев называл в качестве возможного места встречи Ватикан и Швейцарию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не осведомлен о готовности российского президента встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.