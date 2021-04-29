Названы возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Глава украинской парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия назвал возможные сроки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Депутат заверил, что встреча должна состояться до начала лета, но при этом затруднился назвать конкретную дату. Он также подчеркнул, что предложение Зеленского провести переговоры в Ватикане было разумным. «Это святое место, которое настроено на достижение мирных соглашений», — пояснил Арахамия.

Он отметил, что идеальной площадкой для встречи также может выступить Швейцария, так как она сохраняла нейтралитет во время обеих мировых войн. «Это такие страны, которые ментально настраивают на достижение цели», — добавил политик.

Ранее советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович призвал Зеленского обсудить с Путиным модернизацию Минских соглашений — в частности, отмену хождения рубля в Донбассе. По его словам, восстановление оборота гривны в регионе — один из пунктов заключенных договоренностей.

28 апреля Зеленский заявил в интервью газете La Repubblica, что хочет встретиться с Путиным в Ватикане. Целью встречи он назвал прекращение войны в Донбассе и согласование шагов для урегулирования конфликта. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не уверен в готовности российского лидера встречаться с Зеленским где-либо, кроме Москвы.