В Кремле прокомментировали желание Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о готовности российского лидера Владимира Путина встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским где-то, кроме Москвы. Так он прокомментировал желание главы Украины провести двустороннюю встречу в Ватикане, передает ТАСС.

«Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве», — пояснил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Москва и Ватикан к настоящему времени не получали официального предложения от Киева о проведении встречи.

Ранее Зеленский заявил, что желает провести встречу с Путиным в Ватикане. Он пояснил, что Святой Престол является идеальным местом для диалога о мире, а между Киевом и Москвой давно не было «настоящего прямого общения».

26 апреля Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией Путина для организации встречи. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится», — отметил украинский президент. Он заверил, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что администрации двух президентов постоянно контактируют по вопросу подготовки возможной встречи, но место ее проведения пока неизвестно. При этом он подчеркнул, что предметом обсуждения на переговорах не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе.