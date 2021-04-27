В Кремле рассказали о подготовке возможной встречи Путина и Зеленского

Администрации президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского постоянно контактируют по вопросу подготовки возможной встречи лидеров двух стран. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 27 апреля.

По его словам, Киев пока не предлагал конкретные площадки для проведения переговоров Путина и Зеленского.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что пока требуется прояснить еще много деталей по повестке возможных переговоров двух лидеров.

26 апреля сообщалось, что Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента России Владимира Путина для организации очной встречи. Он заявил, что готов обсудить с российским лидером вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

Тогда же, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского 9 мая, Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики в этом вопросе нет.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. Глава Украины пообещал ответить на предложение.