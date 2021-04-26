Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Financial Times, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов урегулирования ситуации в Донбассе в любом месте.

По его словам, украинскую сторону не волнует место проведения переговоров, так как их содержание является более важным в вопросах прекращения конфликта. Встречаться с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Зеленский отказался.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному. В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями Донецка и Луганска, однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.

Позже ряд украинских политиков и официальных представителей Киева отвергли возможность визита Зеленского в Москву. В частности, первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что приглашение российского лидера является призывом приехать «на поклон», а сама встреча должна проходить только в нейтральной стране. От идеи пригласить Путина в Киев Украина также отказалась.