Украина отвергла идею о приглашении Путина в Киев

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Liga.net отверг идею о приглашении президента России Владимира Путина в Киев для обсуждения шагов по урегулированию конфликта в Донбассе и вопросов двусторонних отношений.

По его словам, в текущей ситуации такое приглашение было бы некорректным, при том что переговоры между странами в целом пока не зашли в тупик. «Зашли в тупик — это когда переговоры прекратились или вообще не начинаются. Но сейчас переговоры продолжаются и происходят чаще, чем раньше», — сказал Ермак.

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Он отметил, что свидетельством того, что Украина готова продолжать диалог, является предложение президента Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе. «Это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью», — пояснил глава офиса.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. Глава Украины пообещал ответить на предложение.

Позже ряд украинских политиков и официальных представителей Киева отвергли возможность визита Зеленского в Москву. В частности, первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что приглашение российского лидера является призывом приехать «на поклон», а сама встреча должна проходить только в нейтральной стране.