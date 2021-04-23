Премьера Израиля попросили стать посредником между Украиной и Россией

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником Киева в переговорах с Москвой по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, пишет издание НВ.ua.

По словам дипломата, премьер заинтересовался предложением и пообещал сделать все, что будет в его силах. «Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот, — он показал свой интерес и желание помочь», — сказал Корнийчук.

Он отметил, что выбор Киева на израильского политика пал, так как он состоит в равно хороших отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. «Уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы», — добавил посол.

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Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.