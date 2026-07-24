У компании популярного в России блогера нашли многомиллионный долг

Предприниматель попросил признать компанию блогера Влада А4 банкротом из-за долга

Компания «А4 Трейд» популярного в России белорусского блогера Влада А4 (настоящая фамилия — Бумага) оказалась под угрозой банкротства. Как сообщает KP.RU, у фирмы нашелся многомиллионный долг.

По данным издания, компания задолжала более 7,4 миллиона рублей индивидуальному предпринимателю Александру Руденко. В связи с этим бизнесмен обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать фирму блогера банкротом. Уточняется, что заявление было зарегистрировано 20 июля и находится на рассмотрении.

Также отмечается, что в 2025 году ООО «А4 Трейд» понесла убытки в 27 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что у Бумаги нашли долги на сумму более трех миллионов рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Уточнялось, что долги обнаружены у трех компаний блогера, каждая из которых понесла убытки.