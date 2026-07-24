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19:26, 24 июля 2026 (обновлено: 19:32, 24 июля 2026)Ценности

Пластический хирург оценил нос Ксении Собчак

Хирург Эльдар Закиров предположил, что ведущая Ксения Собчак делала пластику носа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российский пластический хирург Эльдар Закиров оценил нос ведущей Ксении Собчак. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Врач показал два снимка знаменитости, где она демонстрировала профиль. Так, Закиров предположил, что журналистка делала ринопластику.

Кроме того, специалист отметил, что через подобную коррекцию внешности могли пройти певцы Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин, а также экс-избранница рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина).

В июне пластический хирург Соломон Абрамян также оценил ринопластику Филиппа Киркорова.

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