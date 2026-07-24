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19:24, 24 июля 2026 (обновлено: 19:28, 24 июля 2026)Экономика

Акционерам российской компании выплатят дивиденды за счет прибыли прошлых лет

Совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить дивиденды из прибыли прошлых лет
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Совет директоров холдинга «Русагро» рекомендовал выплатить за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 15 миллиардов рублей дивиденды по ​16,48 ​рубля на акцию. Об этом ⁠сообщила компания.

Соответстсвующее решение планируется утвердить на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет 27 июля.

В компании, выручка которой выросла во втором квартале на 27 процентов, до 107 миллиардов рублей, отметили, что речь идет о первых с 2021 года выплатах, что позволит «возобновить следование принципам дивидендной политики компании, направленной на предсказуемое распределение прибыли акционерам».

В июне Мосгорсуд утвердил решение о передаче в доход государства контрольного пакета акций «Русагро», принадлежавших основателю компании Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову. После подачи иска о национализации активов стоимость бумаг упала ниже 100 рублей за штуку, а сообщение от 24 июля о дивидендах позволило им взлететь более чем на 40 процентов, вернувшись к моменту написания материала к сопоставимой цене примерно в 99 рублей.

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