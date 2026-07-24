Акционерам российской компании выплатят дивиденды за счет прибыли прошлых лет

Совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить дивиденды из прибыли прошлых лет

Совет директоров холдинга «Русагро» рекомендовал выплатить за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 15 миллиардов рублей дивиденды по ​16,48 ​рубля на акцию. Об этом ⁠сообщила компания.

Соответстсвующее решение планируется утвердить на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет 27 июля.

В компании, выручка которой выросла во втором квартале на 27 процентов, до 107 миллиардов рублей, отметили, что речь идет о первых с 2021 года выплатах, что позволит «возобновить следование принципам дивидендной политики компании, направленной на предсказуемое распределение прибыли акционерам».

В июне Мосгорсуд утвердил решение о передаче в доход государства контрольного пакета акций «Русагро», принадлежавших основателю компании Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову. После подачи иска о национализации активов стоимость бумаг упала ниже 100 рублей за штуку, а сообщение от 24 июля о дивидендах позволило им взлететь более чем на 40 процентов, вернувшись к моменту написания материала к сопоставимой цене примерно в 99 рублей.