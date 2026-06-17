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Силовые структуры
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11:43, 17 июня 2026Силовые структуры

Решение о передаче государству 65 процентов акций «Русагро» проверили

Мосгорсуд признал законным решение о передаче государству 65 % акций «Русагро»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Мосгорсуд проверил решение об обращении в доход государства акций холдинга «Русагро», принадлежавших основателю компании Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная инстанция не нашла нарушений и оставила без изменения постановление Хамовнического суда столицы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры о передаче 65 процентов акций холдинга и другого имущества бизнесменов.

Решение было оглашено 5 мая. России перейдет контрольный пакет акций ПАО «Группа Русагро», деньги и недвижимость Мошковича. В доход государства обратят обыкновенные акции холдинга номиналом 2,5 рубля в количестве 469 702 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем.

Кроме того, 795 658 акций предприятия лишится его супруга Наталья Быковская, 72 940 400 штук акций конфискуют у Басова, 14 370 325 акций у бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и еще 69 209 183 акции, зарегистрированные на имя его супруги Луизы Площанской.

Российской казне перейдет более 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов, 1,6 миллиона евро и 200 миллионов юаней на банковских счетах Мошковича и 87 миллионов рублей, принадлежащих Басову.

После подачи иска к основателю «Русагро» стоимость акций холдинга упала ниже 100 рублей.

В начале июня Генпрокуратура подала новый иск к Басову, требуя изъять в доход государства более 1,2 миллиарда рублей.

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