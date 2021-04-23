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В Кремле отказались обсуждать Крым с Зеленским

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин готов обсуждать на возможной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским тему двусторонних отношений, тему Крыма Кремль затрагивать отказывается. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует», — пояснил Песков и добавил, что «тут нечего обсуждать».

Ранее в апреле Владимир Зеленский на русском языке обратился к Владимиру Путину и предложил встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. А вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), подчеркнул российский лидер. Зеленский еще не ответил на предложение Путина о встрече в Москве.

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