Зеленский ответит на приглашение в Москву от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно ответит президенту России Владимиру Путину на его приглашение обсудить двусторонние отношения в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в комментарии агентству «Укринформ».

«Реакция главы государства обязательно будет», — сказала Мендель, однако не привела никаких подробностей и сроков возможного ответа.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.