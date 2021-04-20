Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему встретиться в Донбассе. Его обращение опубликовано на странице в Facebook.

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. «А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю», — подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному. «Но это не обязательно проблема, это возможность — пока не поздно — остановить убийственную математику будущих военных потерь», — сказал он.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.