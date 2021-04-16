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Зеленский рассказал о безответном запросе на разговор с Путиным

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Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направлял запрос на разговор с российским лидером Владимиром Путиным, однако в Кремле на него не ответили. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого приводится на официальном сайте украинского президента.

По словам Зеленского, он выразил желание поговорить с Путиным после того, как в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, и попросил руководителя своего Офиса связаться с российским лидером. Однако российская сторона якобы не дала согласие на беседу, а позже заявила, что запроса на разговор от Киева не получала.

«Они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что данная ситуация хорошо показывает истинное отношение Москвы к возможности завершить войну в Донбассе. «Меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили», — пояснил президент Украины.

12 апреля сообщалось, что президент Украины запросил Москву о переговорах со своим российским коллегой. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день заявил, что Кремль таких запросов от украинской стороны не получал.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.

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