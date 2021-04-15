Зеленский захотел хороших отношений с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему бы хотелось лучших отношений с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Figaro.

«Если честно, мне бы хотелось лучших отношений с Эммануэлем Макроном, чем те, которые у него есть с другими лидерами, такими как Владимир Путин», — сказал украинский лидер.

Зеленский также признался, что «слишком долго» ждал звонка президента США Джо Байдена. «США — большая страна. У них много проблем, а Украина не является их приоритетом, хотя я сожалею об этом», — отметил он.

Зеленский посетит Париж для обсуждения ситуации в Донбассе в пятницу, 16 апреля. Вместе с ним в поездку отправится и его жена Елена Зеленская, которая встретится с супругой главы Франции Брижит Макрон. Переговоры состоятся в Елисейском дворце в формате рабочего обеда. Помимо Донбасса, стороны намерены обсудить прогресс демократических реформ на Украине и, в частности, создание независимой судебной системы.