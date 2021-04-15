Меркель примет участие в переговорах Макрона и Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона по видеосвязи. Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, таким образом встреча лидеров состоится в «нормандском формате» без участия президента России Владимира Путина. «Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности», — сказал источник.

Собеседник издания добавил, что такой шаг со стороны Меркель свидетельствует о поддержке действий Киева в Берлине, которая должна не позволить Москве расколоть «нормандский формат». Министерство иностранных дел Германии или представители Меркель при этом пока не подтвердили ее участие.

Зеленский посетит Париж для обсуждения ситуации в Донбассе в пятницу, 16 апреля. Вместе с ним в поездку отправится и его жена Елена Зеленская, которая встретится с супругой главы Франции Брижит Макрон. Переговоры состоятся в Елисейском дворце в формате рабочего обеда.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.