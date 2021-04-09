Зеленский поедет в Париж для встречи с Макроном «один на один»

Президент Украины Владимир Зеленский в конце следующей недели совершит поездку в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудит ситуацию в Донбассе. Об этом в интервью изданию KyivPost сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

По его словам, встреча лидеров двух стран состоится в формате «один на один». Стороны обсудят «наращивание российской военной мощи» в Донбассе и прогресс демократических реформ в республике. «Особенно это касается создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы», — сказал де Понсен.

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Дипломат добавил, что Париж обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе и указал, что «она значительно отличается от той, что можно было наблюдать в прошлые годы». В Министерстве иностранных дел Украины, а также офисе президента информацию о поездке Зеленского пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, что Киев намерен организовать трехстороннюю встречу Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия президента России Владимира Путина, который, как утверждают украинские власти, отказался от переговоров.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.