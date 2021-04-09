Украина заявила об ожидании военного противостояния с Россией

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что стране стоит ожидать военного противостояния с Россией, такая информация есть у соответствующих украинских структур. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доносим ее до наших партнеров. В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент [Владимир] Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо», — сказал Жовква.

Он добавил, что Зеленский получил от них четкие сигналы поддержки.

Кроме того, по его словам, в телефонном разговоре с Байденом Зеленский изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в ситуации на украинско-российской границе.

«Было получено заверение, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине. И самое важное здесь не то, что это было обусловлено обострением ситуации безопасности в Донбассе и вокруг наших границ. А то, что мы получили тот единственный ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе», — подчеркнул Жовква.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.