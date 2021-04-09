Украина обеспокоилась переброской российских военных кораблей в Черное море

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обеспокоился увеличением численности российских военных кораблей в Черном море. Об этом он рассказал в эфире программы «Право на власть», видеозапись доступна на YouTube.

По его словам, украинская разведка занимается проверкой информации о том, перебрасывает ли Россия свои десантные и артиллерийские катера из Каспийского моря для военных учений, о чем 8 апреля сообщали в Министерстве обороны России.

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«У нас есть все данные, которые дает разведка. Конечно, все эти данные проверяются. Мы отслеживаем обстановку за пределами Украины. Эти данные можно подтвердить тогда, когда мы увидим, что те или иные силы или корабли перекинуты», — заявил Хомчак.

8 апреля поступили сообщения о том, что США захотели направить военные корабли к границам России. По информации CNN, Белый дом рассматривает возможность направить силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. Тем не менее в Пентагоне не подтвердили достоверность подобных сведений.

Одновременно Военно-морские силы Украины начали учения в Черном море, которые ранее не анонсировались. Администрация морских портов страны сообщила, что ограничена работа крупнейших из них: Херсона, Ольвии, Черноморска, Одессы, Южного и Николаева.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.