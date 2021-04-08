США захотели направить военные корабли к границам России. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Минобороны Штатов.

Белый дом рассматривает возможность направить силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. По словам источников, обычно ВМС США могут действовать в Черном море, но полноценное развертывание должно стать сигналом для России.

О своем намерении Вашингтон обязуется уведомить за 14 дней. В соответствии с соглашением 1936 года, проливы для входа в море контролирует Турция. Неясно, отправили ли Штаты уведомление.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой

Представитель Минобороны также сообщил, что Штаты продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем. Тем самым американская сторона следит за деятельностью ВМФ России и передвижениями ее войск в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области начались 10-дневные учебные сборы территориальной обороны. На границе с Крымом планируется разместить восемь подразделений более чем из четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться