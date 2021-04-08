Украина дополнительно разместит на границе с Крымом четыре тысячи солдат

В Херсонской области начались 10-дневные учебные сборы территориальной обороны. На границе с Крымом планируется разместить восемь подразделений из более чем четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает «РБК Украина».

Председатель Херсонской областной государственный администрации Сергей Козырь пояснил, что сборы решили провести в ответ на стягивание российских войск к границе с Украиной. «Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение о проведении внеплановых учебных сборов 124-й отдельной бригады территориальной обороны на территории нашей области с 7 до 16 апреля», — сообщил он.

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Козырь добавил, что в ходе сборов сформируют отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и шести отдельных батальонов.

Ранее 8 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Он посетил линию соприкосновения и пообщался с украинскими военнослужащими.

До этого стало известно об очередных боевых потерях в составе Вооруженных сил Украины. Недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное под обстрелом погиб 22-летний военнослужащий Денис Юшко.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.