В Донбассе погиб украинский военный

В Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил штаб Операции Объединенных сил, передает «Интерфакс — Украина».

По данным пресс-центра штаба, с начала суток противник пять раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру.

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«Недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью», — добавили в штабе ООС.

В свою очередь, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинские войска утром 8 апреля обстреляли из тяжелых минометов окрестности села Веселое к северу от Донецка, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в последние недели. Украина обвиняет Россию в стягивании войск к границе.