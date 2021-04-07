Оценена вероятность возобновления полномасштабной войны в Донбассе

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии «Ленте.ру» оценил вероятность возобновления полномасштабной войны в Донбассе.

Он считает, что вероятность возобновления активных боевых действий высока. «Для эскалации созданы все информационные условия. Кроме того, у обеих сторон есть спусковые крючки: то ли в виде гибели мальчика на неподконтрольной территории, то ли в виде увеличивающегося количества жертв в рядах украинских военнослужащих», — сказал политолог.

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По мнению Бортника, одной из причин возможной эскалации является внутренний кризис в государствах из-за пандемии коронавируса. Внешнеполитическая повестка и война служат хорошим мобилизационным фактором для общества, чтобы отвлечь его от внутренних проблем, подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание и на тот факт, что конфликт также подогревается из-за отсутствия успехов в реализации Минских соглашений. «Перемирие, о котором договорились в июле прошлого года, было инструментом обеспечения условий для реализации политической части Минских соглашений. Но они так и не были выполнены, поэтому данный механизм потерял свой смысл», — сказал украинский политолог.

Еще одной причиной эскалации Бортник назвал выстраивание новых отношений между Россией и США: «Обе стороны тестируют настроение друг друга, готовность применять арсенал политических и военных средств для достижения своих целей. Конечно, это происходит на третьих фронтах — в отношении Китая, Ирана или Украины».

Ранее 7 апреля президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценил причины возможной эскалации конфликта в Донбассе. Он перечислил мотивы, которые могут подтолкнуть Зеленского к обострению ситуации на линии соприкосновения.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинила Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.