Эксперт оценил возможность участия США в конфликте в Донбассе

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии «Ленте.ру» оценил возможность участия США в конфликте в Донбассе.

По его мнению, американская сторона готова поддерживать Украину ограниченно: разведывательными данными, военными ресурсами и политико-дипломатическими актами.

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«Вряд ли [президент США Джозеф] Байден может пообещать Украине американских военнослужащих в случае разворачивания конфликта в Донбассе. Маловероятно, что США вмешаются в эту ситуацию. Пример с событиями в Грузии в августе 2008 года еще достаточно свеж в памяти», — считает Бортник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Североатлантический альянс — единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Он отметил, что страна реформирует армию, однако «одними реформами Россию не остановить».

2 апреля стало известно, что Зеленский впервые созвонился с Байденом. Их разговор продлился почти час. Байден заверил Зеленского, что у него есть полная информация о происходящем на Украине и вокруг нее. «Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии в Донбассе и в Крыму», — говорится в официальном пресс-релизе Белого дома.

В последние недели на линии разграничения в Донбассе обострилась ситуация, несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие.