Кремль оценил последствия вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО усугубит кризис на юго-востоке страны, кроме того, в этом вопросе нельзя игнорировать мнение жителей Донбасса. О таких последствиях заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», — оценил пресс-секретарь президента России.

Песков также подчеркнул, что говоря о вступлении в НАТО, нельзя абстрагироваться от мнения людей. «А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой», — заявил он.

Представитель Кремля также выразил надежду, что ничто не спровоцирует боевые действия украинских вооруженных сил против собственного народа. При этом Песков добавил, что Москва пока не видит у Киева намерений взять под контроль подразделения ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в НАТО — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Он отметил, что страна реформирует армию, однако «одними реформами Россию не остановить». «НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (План действий по членству в альянсе — прим. «Ленты.ру») станет настоящим сигналом для РФ», — добавил президент Украины.