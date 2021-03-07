Оценены шансы Украины стать членом НАТО

В обозримом будущем НАТО не предоставит Украине ни членства, ни план действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Он отметил, что Киев каждый год надеется на подвижки в своем желании присоединиться к военному североатлантическому блоку, однако даже «западные эксперты, которые настроены по отношению к Москве довольно недружественно, полагают, что вероятнее ПДЧ предоставят Тбилиси, чем Киеву». В противном случае это резко обострит напряженность и «будет представлять угрозу государственности самой Украины», пояснил эксперт.

С ним согласен доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. Он отметил, что Украина не сможет стать стратегическим партнером США «в силу разности потенциалов». При этом Вашингтон будет выстраивать внешнюю политику таким образом, чтобы привязать к себе украинскую администрацию, уверен он.

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева также уверена, что Украина будет все чаще появляться в риторике руководства НАТО. Она указала, что Киев является одним из триггеров объединения Европы и США вокруг единого врага, а новый президент США Джо Байден планирует использовать все возможности и конфликтные ситуации для выстраивания политики всего НАТО. Однако в сам альянс Украину не примут «чисто технически, учитывая ситуацию с Крымом».

5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что процесс вступления страны в НАТО будет максимально ускорен. По его словам, из-за войны в Донбассе украинцы ежедневно гибнут за свой «демократический выбор», а потому Украина является «форпостом защиты демократических ценностей». «Мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО», — подчеркнул чиновник.

Тогда же Ермак добавил, что сейчас Украина должна говорить о вступлении в Североатлантический альянс в ежедневном режиме, так как ее уже наделили статусом участницы программы «Партнерство расширенных возможностей», а правительство исполняет все необходимые для ассоциации требования. «Членство в НАТО — наша цель», — заключил представитель украинского лидера.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника Вашингтона вне рамок НАТО не ведется.