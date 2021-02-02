На Украине рассказали про особое партнерство с США

После телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна на YouTube.

«Эта тема является предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах. У Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить план действий, потому надо двигаться этим путем», — сказал Кулеба.

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По его словам, украинская сторона не отбрасывает возможность других статусов и форматов, если они действительно имеют «добавочную стоимость». «А заниматься фетишизацией разных статусов, просто "дайте очередной статус" — это лишнее», — пояснил глава МИД Украины.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется рано или поздно получить от американского лидера Джо Байдена приглашение на встречу в Белый дом. По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы лично задать Байдену вопрос, касающийся возможности ускоренного вступления Украины в НАТО. Он пояснил, что надеется на помощь Вашингтона в «трагической ситуации» в Крыму и на юго-востоке страны.