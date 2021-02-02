Глава МИД Украины рассказал о начале «нового дня» в отношениях с США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о начале «нового дня» в отношениях с США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава МИД Украины, комментируя свой первый разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил о том, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства и договорились сделать его более амбициозным. Кулеба отметил, что в отношениях двух стран начинается «новый день». Он также поблагодарил США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется рано или поздно получить от американского лидера Джо Байдена приглашение на встречу в Белый дом. По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе.