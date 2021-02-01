Вмешавшегося в выборы президента США депутата исключили из «Слуги народа»

Депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского исключили из фракции «Слуга народа». Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил член президентской фракции Даниил Гетманцев.

«198 голосов было за исключение Александра Дубинского из фракции. Сегодня на заседании фракции голосования не было, а было оглашение результатов», — сказал Гетманцев. Он уточнил, что голосование длилось на протяжении трех дней.

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11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции подпали семь украинских граждан, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся в стране организации. Причиной введения санкционных мер в Вашингтоне назвали вмешательство украинцев в президентские выборы в США.

По сообщениям Министерства финансов США, причастные лица связаны с депутатом Андреем Деркачом, в отношении которого американцы ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача в ведомстве называют «российским агентом». Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.

После этого Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о возможном вмешательстве в выборы президента США.