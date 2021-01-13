Офис Зеленского обещал наказать за вмешательство в американские выборы

Офис президента Украины Владимира Зеленского пообещал наказать причастных к вмешательству в американские выборы, сообщает Obozrevatel.

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«Для ясности — независимо от партийной принадлежности, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», — написал в Twitter на английском языке глава офиса Андрей Ермак.

Ранее США ввели санкции против граждан Украины из-за вероятного вмешательства в американские выборы. Под ограничительные меры попали четыре организации и семь человек, в том числе депутат Верховной Рады Александр Дубинский и бывший военный прокурор Константин Кулик.

По мнению американского Минфина, все они являются частью связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом. В мае он обнародовал аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, выигравшего выборы главы государства в 2020 году.