Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл в пинг-понг со своим первым помощником Сергеем Шефиром перед журналистами одного из «известных американских изданий». Видео опубликовала в своем Instagram пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего — и во время короткого физкультперерыва», — написала Мендель.

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Позже она уточнила, что «президент дал интервью известному американскому медиа». «Мы не знаем точной даты выхода материала, однако надеемся, в ближайшее время», — резюмировала пресс-секретарь.

В ноябре Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и вспомнил про «легендарных украино-американских воинах», которые являются «живым свидетельством американских ценностей». «Украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества», — заключил он.

Ранее Зеленский поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, а также напомнил о дружбе между странами. По его словам, Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии и борьбы с коррупцией.

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