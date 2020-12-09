На Украине назвали бомбой одобренные США санкции против «Северного потока-2»

Советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль назвала бомбой одобренные палатой представителей Конгресса США санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Мнением она поделилась на своей странице в Facebook.

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По ее словам, эта «бомба» должна «окончательно подорвать планы "Газпрома" по достройке "Северного потока-2"». «Спасибо всем друзьям и коллегам, которые приложили массу усилий на двух континентах для поддержки европейской энергетической безопасности и укрепления трансатлантического сотрудничества. Очередной шаг в холодной войне с Россией позади нас», — написала Зеркаль.

Меры санкций против газопроводов содержатся в проекте американского военного бюджета на 2021 год.

3 декабря Конгресс одобрил расширение ограничений в отношении «Северного потока-2», которые касаются страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также проблемы в случае содействия работам пообещали компаниям, которые занимаются установкой или модернизацией сварочного оборудования на судах.

Ранее сообщалось, что администрация готовящегося занять пост президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена намерена пересмотреть санкции Минфина США, введенные за время правления Дональда Трампа.