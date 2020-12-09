«Академик Черский» вернулся в Россию

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое, как ожидается, должно достроить экспортный газопровод «Северный поток-2», вернулось в Россию после нескольких дней пребывания в районе достройки трубопровода, следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

«Академик Черский» прибыл на место, где должны проводиться работы по достройке «Северного потока-2», — в акваторию Балтийского моря между берегом Польши и датским островом Борнхольм — 5 декабря. С этого дня у него было разрешение на проведение строительных работ.

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Однако 7 декабря судно снялось с якоря и отправилось на восток. Утром 9 декабря оно прибыло в Калининградскую область и встало на рейд у Куршской косы. Там же находятся три вспомогательных судна: «Умка», «Финвал» и «Балтийский исследователь».

Еще один трубоукладчик, работающий под российским флагом, — «Фортуна» — находится в 25 километрах от немецкого порта Висмар.

«Академик Черский» стал главным кандидатом на достройку «Северного потока-2» после того, как в конце прошлого года США ввели санкции в отношении участников проекта. После этого работы прекратило швейцарское судно Allseas, а завершение строительства было перенесено на неопределенный срок.