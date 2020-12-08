«Академик Черский» покинул место продолжения «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место, где должно продолжиться строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию трафика судов Marine Traffic.

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В районе достройки находятся и два судна снабжения — «Умка» и ледокол «Владислав Стрижов», первое — в немецком порту Мукран. Баржа «Фортуна», которую также называют участником достройки, стоит на якоре у немецкого Ростока. «Академик Черский» стоял на якоре в Балтийском море между польским берегом и датским островом Борнхольм.

По данным Федерального ведомства судоходства и гидрографии Германии (BSH), работы с 5 по 31 декабря в немецких водах будет вести «Фортуна». В то же время в ведомстве отметили, что в целом «Северный поток-2» будет достраиваться при помощи «Академика Черского». Аналитики считают, что при синхронной работе трубоукладчики могут завершить строительство за пять месяцев, то есть к лету 2021 года.

Укладка газопровода остановилась год назад после санкций со стороны США. В России утверждали, что смогут достроить маршрут своими силами и запустят его в конце текущего года или начале 2021-го. В настоящее время Вашингтон готовит новые санкции, которые существенно расширят основания для наказаний за сотрудничество с проектом. В свою очередь в ФРГ придумали способ, как вывести свои компании из-под удара.