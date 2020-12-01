В Германии назвали судно для строительства «Северного потока-2»

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) ожидает, что газопровод «Северный поток-2» будет достраиваться при помощи трубоукладчика «Академик Черский». Об этом заявил представитель пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

Он напомнил, что соответствующее решение принимает оператор строительства Nord Stream 2 AG, а не BSH, но заметил, что у ведомства такая точка зрения.

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Ранее Nord Stream 2 AG объявил, что строительство газопровода возобновится в декабре, а укладка труб будет вестись в исключительной экономической зоне Германии и с судна, обладающего якорным позиционированием. При этом в компании утверждают, что выбор трубоукладчика будет сделан позднее.

Государственное управление водными путями и судоходства в Штральзунде опубликовало извещение, из которого следует, что работы могут начать 5 декабря. Завершиться они, предположительно, должны до конца года.

Ранее ни оператор, ни российские власти не объявляли официально, что достраивать газопровод будет именно «Академик Черский», хотя эксперты практически не сомневались в таком решении. Судно еще в мае пришло в Германию, проделав путь из Охотского моря. Трубоукладчик сменил собственника, чтобы вывести «Газпром», бывшего владельца, из-под санкций США. Проблемой тем не менее остается отсутствие страховки, без которой работы в датских водах провести не получится.