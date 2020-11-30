В Германии отреагировали на разморозку «Северного потока-2»

Глава комитета германского бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст поприветствовал возобновление строительства газопровода «Северный поток-2» в 2020 году. Об этом говорится в заявлении политика на его сайте.

По его словам, разморозка проекта показывает, что США не удалось запугать большинство участвующих или причастных к проекту компаний. Он также констатировал, что Европе нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в энергетическую политику ЕС.

Эрнст подчеркнул, что Германии нужен газопровод из России, поскольку без «Северного потока-2» цены на газ вырастут и увеличится импорт американского сжиженного природного газа (СПГ), который добыт вредным для окружающей среды методом фрекинга.

Ранее оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — сообщил, что продолжит строительство газопровода в начале декабря 2020 года. Укладывать трубы будет судно с якорным позиционированием, однако о каком именно трубоукладчике идет речь, пока не известно.