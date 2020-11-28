Анонсировано продолжение строительства «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет продолжено в декабре после паузы, которая длилась с конца 2019 года. Об этом сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.

Также журналистам стало известно, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов судов о необходимости соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с возобновлением 5 декабря строительных работ в этом районе.

Отмечается, именно в этом районе заканчиваются две ветки строящихся трубопроводов, которые ведут от места выхода на берег «Северного потока-2» — станции в Лубмине — в Балтийское море.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года, но в проект вмешались США. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции, из-за них от сотрудничества отказалась швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик. России удалось найти другое судно, но сроки завершения строительства пришлось перенести по меньшей мере на год.