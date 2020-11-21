США усилили давление на участников «Северного потока — 2»

Администрация США контактирует с компаниями, которые занимаются реализацией проекта «Северный поток — 2». Об усилении давления сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По словам неназванного представителя Вашингтона, который рассказал журналистам о контактах Америки с причастными к реализации проекта фирмами, речь идет о последствиях после санкций, выдвинутых американской стороной.

«США не хотят, чтобы пришлось вводить санкции против европейских компаний. Мы совершаем эти звонки, чтобы их предупредить и дать время для выхода [из проекта]. Этого трубопровода не будет», — говорит неназванный спикер. Однако журналисты не уточнили, кто именно совершает контакты со стороны Вашингтона и с какими конкретно фирмами они ведут переговоры.

Ранее в СМИ уже была информация о попытках США надавить на компании, причастные к проекту. В августе журналисты сообщили о письме сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, которые пригрозили последствиями оператору германского порта Мукран — компании Faehrhafen Sassnitz GmbH. Политики уточнили, что фирма должна перестать использовать гавань в качестве логистической базы для проекта.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года, но в проект вмешались США. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции, из-за них от сотрудничества отказалась швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик. России удалось найти другое судно, но сроки завершения строительства пришлось перенести по меньшей мере на год.