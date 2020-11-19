В Германии сообщили о шансе защитить «Северный поток-2»

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст сообщил о шансе Берлина защитить «Северный поток-2», пока Вашингтон готовится к обсуждению этого вопроса. Видеозапись с его выступления доступна на YouTube.

Эрнст заявил, что Германия должна показать, что настроена серьезно. «Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады», — добавил он. По его словам, Соединенные Штаты грозят Германии тем же самым, и только такие меры заставят американскую сторону прислушаться к Берлину.

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Ранее Bild сообщал, что после вступления в должность президента США Джо Байден планирует еще больше затянуть гайки, чтобы газопровод «Северный поток-2» окончательно потерпел крах. Республиканцы и демократы в Сенате уже согласовали жесткие санкции против участников проекта. Новые меры могут не только замедлить строительство, но и похоронить проект. Газопровод построен уже на 95 процентов. Байден намерен «укрепить энергетическую независимость Европы», а «Северный поток-2» он называет «плохой сделкой», пишет издание.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года, но в проект вмешались США. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, из-за них от сотрудничества отказалась швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик. России удалось найти другое судно, но сроки завершения строительства пришлось перенести по меньшей мере на год.