В избрании Байдена увидели крах «Северного потока-2»

После вступления в должность президента США Джо Байден планирует еще больше затянуть гайки, чтобы газопровод «Северный поток-2» окончательно потерпел крах, пишет Bild.

Республиканцы и демократы в Сенате уже согласовали жесткие санкции против участников проекта. Новые меры могут не только замедлить строительство, но и похоронить проект. Газопровод построен уже на 95 процентов. Байден намерен «укрепить энергетическую независимость Европы», а «Северный поток-2» он называет «плохой сделкой», пишет издание.

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Эксперты отмечают, что именно Байден стал первым высокопоставленным лицом в США, который резко высказался о газопроводе еще в 2016 году. Аналитики также уверены, что в отличие от Дональда Трампа, новый избранный президент сможет заручиться поддержкой Германии в блокаде «Северного потока-2».

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года, но в проект вмешались США. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, из-за них от сотрудничества отказалась швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик. России удалось найти другое судно, но сроки завершения строительства пришлось перенести по меньшей мере на год.

В октябре этого года США объявили о расширении санкций, они распространяются и на компании, помогающие в модернизации или дооборудовании судов для укладки труб, а также осуществляющие финансирование таких работ. В ноябре стало известно, что Вашингтон хочет распространить ограничениях на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами или собирающиеся это делать.