США расширили санкции против «Северного потока-2»

США объявили о расширении санкций против газопровода «Cеверный поток-2». Ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В Вашингтоне призвали Москву отказаться от использования энергоресурсов как инструмента давления на другие страны.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который способен достроить «Северный поток-2», должны переоборудовать для выполнения задач по завершению работ, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик покинул порт Мукран в Германии (логистическую базу проекта) и направился в сторону России; он остановился напротив Куршской косы близ Калининграда. Судно снабжения «Финвал» приблизилось к «Академику Черскому» и перешло в режим проведения испытаний. Сам трубоукладчик находится в режиме ограниченной маневренности.

Поблизости от «Академика Черского» находятся суда-снабженцы «Балтийский исследователь» и «Умка» Морспасслужбы. Они уже принимали участие в работах по строительству «Северного потока-2». Также близ Калининграда находятся суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет», которые тоже могут задействовать в завершении проекта.

США ввели первые санкции в отношении российского газопровода в конце 2019 года, после чего с Россией отказалась сотрудничать европейская компания Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Летом 2020 года Вашингтон пригрозил расширить ограничения и распространить их на компании, страхующие суда для завершения строительства, и фирмы, участвующие в дооборудовании кораблей.