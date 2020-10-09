Мешавшая «Северному потоку-2» страна высказалась о новом штрафе

Дания, которая в свое время тоже мешала реализации «Северного потока-2», высказалась по поводу 7,6-миллиардного штрафа от польского антимонопольного регулятора UOKiK в адрес «Газпрома». Об этом сообщает РИА Новости.

«Дания не является частью "Северного потока-2". Мы придерживаемся международного права, когда речь заходит о необходимости прокладки трубопроводов по нашей территории», — констатировал министр иностранных дел страны Йеппе Кофод по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он уточнил, что все вовлеченные в проект стороны должны придерживаться международного права.

Ранее в октябре польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2». Варшава призывала партнеров проекта отказаться от финансирования и расторгнуть контракты. «Газпром» намерен обжаловать решение, но суды могут растянуться на годы.

Датское энергетическое агентство в свою очередь больше десяти месяцев согласовывало заявку оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG. В процессе строительства российская сторона не раз отмечала, что если всех необходимых разрешений от Дании добиться не выйдет, то газопровод будет построен по другому маршруту, хотя и обойдется в большую сумму.