В Госдуме похвалили Данию за решение по «Северному потоку-2»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный похвалил Данию за выдачу разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», передает RT.

По его словам, такое решение показывает, что «здравый смысл имеет место», а европейские страны работают в правовом поле и выполняют собственное законодательство. Завальный выразил уверенность, что российский газ необходим Европе, поэтому «Северный поток-2» обязательно будет достроен и запущен в эксплуатацию.

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Датское энергетическое агентство спустя десять месяцев одобрило заявку оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG. Регулятор подчеркнул, что это решение идет совместно с разрешением продолжить строительство в территориальных водах Дании.

В процессе строительства российская сторона не раз отмечала, что если всех необходимых разрешений от Дании добиться не выйдет, то газопровод будет построен по другому маршруту, хотя и обойдется в большую сумму.

На данный момент основным препятствием являются санкции США, введенные в декабре прошлого года. После них швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Россия, несмотря на обещания завершить строительство в конце этого или начале следующего года, пока не указала, какой судно будет задействовано в работах.

Главными претендентами считаются трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна», однако у них нет страховки, необходимой для строительства. В «Газпроме» не раскрывают свои планы из-за оказываемого давления.