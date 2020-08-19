«Газпром» начал засекречивать работы по «Северному потоку-2»

Планы по завершению газопровода «Северный поток-2» остаются неизменными, однако часть работ необходимо засекречивать. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», приведенном в рамках онлайн-конференции «Диалог с компанией "Газпром"», передает РИА Новости.

«Мы ограничены в том объеме информации, который можем представить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление», — ответил представитель компании на вопрос о сроках строительства.

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Ранее в ходе той же конференции в «Газпроме» заявили, что считают свои акции недооцененными. Компания ожидает, что уже в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего стоимость газа в Европе вырастет хотя бы до уровня 160 долларов за тысячу кубометров.

В качестве сроков завершения строительства «Северного потока-2» называют конец этого или начало следующего года. Оператор строительства Nord Stream 2 AG не раскрывает, какое судно будет использовано для прокладки труб.

Одним из вариантов была баржа «Фортуна», однако арендатор баржи-трубоукладчика компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) отказалась предоставить ее для этих целей под угрозой американских санкций. Ранее по той же причине свои суда увела из места работ швейцарская компания Allseas.

Для работ также пригоден «Академик Черский», который прибыл к месту строительства и сменил владельца, но США пригрозили санкциями компании — оператору порта Мукран, где стоит судно и хранятся трубы.